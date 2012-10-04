Нужно создание редактируемого шаблона новостей для рассылок по электронной почте Речь идет о тех сообщениях, которые направляются людям, подписавшимся на сайте на получение новостей и т.п. Обычно, это страница в HTML и ...
Не отображается флеш на одной из страниц сайта
Не отображается флеш на одной из страниц сайта,пути вроде верно прописаны все.
Смотрите файл в приложении.
Жду предложений по стоимости и хочу быть уверен что вы точно сможете решить задачу,можно по предоплате !
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