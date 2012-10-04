Сверстать сайт на HTML 5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок193 просмотра

Вот такой сайт: http://tarasen.ru/1.png

Должен по функционалу выглядеть как этот:http://www.xn--80aqfdhpihj0hm.xn--p1ai/ (альпэкстрим.рф)

От вас: цена и сроки.

HTML
13 лет назад
parazny
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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