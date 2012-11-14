Правки по сайту на Joomla 1.5

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок147 просмотров

Здравствуйте!

Нужен человек знающий верстку и джумлу.

Что нужно (в кратца:

Перенести контакты с одной стороны на другую

Привязать ленту новостей

Добавить 2 раздела.

Добавить "Google Analytycs" в файл index шаблона.

Перенести несколько статей.

Это все, абота не пыльная.

По деньгам 20$.

По срокам: 1 день.

Joomla
13 лет назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

daniyarsan
Данияр 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-1)
13 лет назад
$20
1 день
Исполнитель сделал все что от него требовалось.
Спасибо заказчику. Сработались на отлично! Рекомендую всем! Самое главное оплата вовремя игарантированно.

Заявки фрилансеров

daniyarsan
Данияр 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-1)
13 лет назад

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