Нужно создание редактируемого шаблона новостей для рассылок по электронной почте Речь идет о тех сообщениях, которые направляются людям, подписавшимся на сайте на получение новостей и т.п. Обычно, это страница в HTML и ...
Правки по сайту на Joomla 1.5
Здравствуйте!
Нужен человек знающий верстку и джумлу.
Что нужно (в кратца:
Перенести контакты с одной стороны на другую
Привязать ленту новостей
Добавить 2 раздела.
Добавить "Google Analytycs" в файл index шаблона.
Перенести несколько статей.
Это все, абота не пыльная.
По деньгам 20$.
По срокам: 1 день.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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