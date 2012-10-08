Сверстать статичный простой сайт

Очень понравилась совместная работа с заказчиком. Конкретно поставленные задачи, отсутствие каких либо начальственных ноток, работали в деловой дружеской обстановке, которая располагала к работе и общению, что очень редко в наше время. Работа принесла огромное удовольствие. В случае очередного заказа- исполнение в приоритетном порядке, однозначно. Рекомендую всем.