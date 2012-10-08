Сверстать статичный простой сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок287 просмотров

Нужно сверстать простой шаблон для статичного сайта с использованием инклудов (footer, header...)

Есть PSD-макет страницы.

13 лет назад
mrjob
43 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

pascha151
52 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$20
3 дня
Работа была выполнена на отлично: быстро, с вниманием к деталям. Кроме основной задачи Валерий поправил еще кое-что бонусом. В будущем по вопросам верстки я знаю, к кому обращаться.
Очень понравилась совместная работа с заказчиком. Конкретно поставленные задачи, отсутствие каких либо начальственных ноток, работали в деловой дружеской обстановке, которая располагала к работе и общению, что очень редко в наше время. Работа принесла огромное удовольствие. В случае очередного заказа- исполнение в приоритетном порядке, однозначно. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

pascha151
52 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
13 лет назад