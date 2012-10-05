Кроссбраузерно сверстать 8 страниц (HTML/CSS)

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  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки265 просмотров

*верхнее меню, подсветка и определение текущего раздела реализовать через CSS

HTML / CSS

Валидно w3

Кроссбраузерно IE7+, Mozilla 3.6+, Opera 9.5+, Chrome , Safari

В срок

макеты для оценки прилагаются.

Обязательно указывайте стоимость.

CSSHTML
13 лет назад
kondersky
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад