Требуется верстка под AmiroCMS. Редакция Бизнес. Также потребуется настройка модулей. Пока не могу сказать какие будут модули, поэтому от вас цена по максимуму. Писать только здесь.
Исправить детали верстки
Нужно на сайте исправить детали верстки.
Обсудим про детали в аське или скайпе.
Обязательно знание Html5 и прочее.
Качественная верстка.
Сайт на битриксе 1С!
наличие портфолио.
Скоро понадобится верстка для форума.
Дорого брать не буду!!
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