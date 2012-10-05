Исправить детали верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка89 просмотров

Нужно на сайте исправить детали верстки.

Обсудим про детали в аське или скайпе.

Обязательно знание Html5 и прочее.

Качественная верстка.

Сайт на битриксе 1С!

наличие портфолио.

Скоро понадобится верстка для форума.

Дорого брать не буду!!

HTML
13 лет назад
stasooo
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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