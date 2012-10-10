Преподаватель по курсу «WEB ДИЗАЙН - HTML5.0/CSS3»

В компьютерном Учебном центре «БЕЙСИК» (компьютерные курсы Киев) открыта вакансия преподавателя по курсу «WEB ДИЗАЙН - HTML5.0/CSS3.0».

Условия: График работы – свободный (можно выбрать любое время с 9:00 до 21: 00 ). Мини группы (от 1 до 5 человек).

Обязанности: Обучение слушателей согласно программе Учебного центра. Программа на сайте http://www.basic.com.ua/course.php?course=159 .

Работа у нас - это ряд преимуществ: свободный график, профессиональное развитие, стабильная оплата.

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Учебный центр "БЕЙСИК" (компьютерные курсы в Киеве) - является одним из ведущих центров, специализирующихся на обучении и повышении квалификации IT-специалистов - http://www.basic.com.ua

12 лет обучения. Профессиональные преподаватели. Более 30 тыс. слушателей. On-line обучение, On-line сертификация.

Адрес: г. Киев, м. Печерска, ул.Щорса 31, оф.220.

Основные направления:

Курсы для пользователей, Курсы по ремонту и настройке ПК, Курсы Apple Macintosh, Курсы СУБД, (Microsoft Access, MySQL), Курсы по бухгалтерии, 1С, Курсы компьютерной графики и верстки (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator , CorelDRAW ,Adobe InDesign), Курсы 3D-моделирования и проектирования - Autodesk (3D Studio Max, Autodesk AutoCAD , Graphisoft ArchiCAD), Курсы по WEB – технологиям - Создание сайта: веб - дизайн, верстка, продвижение, Поисковая оптимизация SEO, продвижение сайта в сети Интернет, Веб – маркетинг, Курсы программирования – PHP, JavaScript, Java , Visual Basic for Application (VBA), Курсы администрирования сетевых операционных систем на основе Unix, MS Windows Server.