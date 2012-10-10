Требуется верстка под AmiroCMS. Редакция Бизнес. Также потребуется настройка модулей. Пока не могу сказать какие будут модули, поэтому от вас цена по максимуму. Писать только здесь.
Преподаватель по курсу «WEB ДИЗАЙН - HTML5.0/CSS3»
В компьютерном Учебном центре «БЕЙСИК» (компьютерные курсы Киев) открыта вакансия преподавателя по курсу «WEB ДИЗАЙН - HTML5.0/CSS3.0».
Условия: График работы – свободный (можно выбрать любое время с 9:00 до 21: 00 ). Мини группы (от 1 до 5 человек).
Обязанности: Обучение слушателей согласно программе Учебного центра. Программа на сайте http://www.basic.com.ua/course.php?course=159 .
Работа у нас - это ряд преимуществ: свободный график, профессиональное развитие, стабильная оплата.
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Учебный центр "БЕЙСИК" (компьютерные курсы в Киеве) - является одним из ведущих центров, специализирующихся на обучении и повышении квалификации IT-специалистов - http://www.basic.com.ua
12 лет обучения. Профессиональные преподаватели. Более 30 тыс. слушателей. On-line обучение, On-line сертификация.
Адрес: г. Киев, м. Печерска, ул.Щорса 31, оф.220.
Основные направления:
Курсы для пользователей, Курсы по ремонту и настройке ПК, Курсы Apple Macintosh, Курсы СУБД, (Microsoft Access, MySQL), Курсы по бухгалтерии, 1С, Курсы компьютерной графики и верстки (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator , CorelDRAW ,Adobe InDesign), Курсы 3D-моделирования и проектирования - Autodesk (3D Studio Max, Autodesk AutoCAD , Graphisoft ArchiCAD), Курсы по WEB – технологиям - Создание сайта: веб - дизайн, верстка, продвижение, Поисковая оптимизация SEO, продвижение сайта в сети Интернет, Веб – маркетинг, Курсы программирования – PHP, JavaScript, Java , Visual Basic for Application (VBA), Курсы администрирования сетевых операционных систем на основе Unix, MS Windows Server.
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