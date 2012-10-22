Задача для дизайнера-верстальщика

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки220 просмотров

простой и легкий дизайн скрипта тестов

сроки и суммы предлагайте.

решение будет принято исходя из баланса бюджетность/креативность

13 лет назад
sigourd
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$100
16 дней
Очень приятный в общении и профессиональный исполнитель (вместе эти качества встречаются не так уж и часто). Работой крайне доволен, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень понравилось работать с Олегом! Приятное общение, четкая постановка задачи, оплата без каких-либо задержек. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад