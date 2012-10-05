Требуется верстка под AmiroCMS. Редакция Бизнес. Также потребуется настройка модулей. Пока не могу сказать какие будут модули, поэтому от вас цена по максимуму. Писать только здесь.
Нужна верстка и натяжка сайта на движок WebAsyst
Верстка и натяжка сайта. Дизайн сайта в psd исходнику.
Сайт на движке webasyst. + должен работать модуль "подбор по параметрам".
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