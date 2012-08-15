koshka_kgss

Анна Фролова koshka_kgss

 
38 летРоссия/Пермь
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Оформление книги в pdf

    Хочу написать книгу и оформить ее в pdf. Требования : умение написание книг в формате pdf, опыт и знания того как это делается, творческий подход, наличие вкуса. Знание программы do pdf для создания книг в ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Испольнительница для размещения объявлений

    Требуется девушка для механической работы – размещения объявлений, набора текста, рассылки сообщение и т.д. и т.п. Ответственная, с постоянным доступом в интернет. Обязательно наличие аккаунтов во всех соц. Сетях. Оплачивается каждое действие.

    Прочее23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Диплом

    есть готовый диплом по бизнес - плану. Его надо переделать для получения субсидии в центре занятости. Ссылка на скачивание файлов http://depositfiles.com/folders/JXIM6VGZ2

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Испольнительница для размещения объявлений

    Требуется девушка для механической работы – размещения объявлений, набора текста, рассылки сообщение и т.д. и т.п. Ответственная, с постоянным доступом в интернет. Обязательно наличие аккаунтов во всех соц. Сетях. Оплачивается каждое действие.

    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ведение паблика ВКонтакте

    Ищу девушек или молодых людей на постоянной основе для ведения паблика вконтакте - студенческого, школьного и интеллектуального. Требования: ежедневное пребывание в сетях, ответственность, привествуется знания и опыт в ведении пабликов

    Прочее14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу дизайнера

    Ищу дизайнеров на постоянной основе для оформления инфопродуктов - аудио, книг, видеокурсов. Требования - опыт в подобных проектах, примеры работ- №2

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обработка аудио файла.

    На постоянной основе требуются люди, которые будут обрабатывать аудиофайлы – убирать шумы, вырезать паузы и лишнюю информацию, улучшать качество, очищать от помех аудио с целью создания качественной аудиозаписи.

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Расшифровка аудио файла.

    На постоянной основе требуются люди, которые смогут выполнять сл работу. Есть аудиофайлы из программы audacity. Их необходимо перевести в текстовой документ – книгу, статью. В статье/книги не должно быть орфографическим, пунктационных и стилистических ошибок. Предпочтение ...

    Редактирование и Корректура21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по joomla

    На постоянно основе требуется человек, который сможет выполнять постоянно маленькие задания по работе с сайтом на joomla по шаблонам. Оплачивается каждое действие, человек должен быть постоянно на связи. Предпочтение отдается фрилансерам с низкой стоимостью ...

    JoomlaСайт на Joomla
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по wordpress

    На постоянно основе требуется человек , который сможет выполнять постоянно маленькие задания по работе с сайтом на wordpress по шаблонам. Первое задание создать такой сайт по шаблону. Оплачивается каждое действие, человек должен быть постоянно ...

    WordPressСайт на WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Набрать текст

    Есть видео и аудио ролики, по ним необходимо набрать текст, что говорят люди. Общая продолжительность кусков от часа и более. Текст необходимо набирать по форме. Форма прилагается. Цену указывайте за час видео. Могут встречаться куски ...

    Прочее15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад