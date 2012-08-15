koshka_kgss

На постоянной основе требуются люди, которые смогут выполнять сл работу. Есть аудиофайлы из программы audacity. Их необходимо перевести в текстовой документ – книгу, статью. В статье/книги не должно быть орфографическим, пунктационных и стилистических ошибок. Предпочтение ...