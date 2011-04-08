Оформление книги в pdf

Хочу написать книгу и оформить ее в pdf. Требования : умение написание книг в формате pdf, опыт и знания того как это делается, творческий подход, наличие вкуса. Знание программы do pdf для создания книг в pdf . В книге должна быть реализована возможность переходов по содержанию к нужным страницам (гиперссылки). Писать на электронную почту в скайп или аську.