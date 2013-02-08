Разработать дизайн буклета

Верстка полиграфииЗавершен7 заявок186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пример в приложении

11 лет назад
Dziarzhynski
Петр 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
GALO
Иван 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 лет назад
$30
1 день
Все было сделано на высоком уровне. Рекомендую как ответственного и квалифицированного специалиста!
Старался
  • Похожие заказы

  • Верстка газеты

    $130

    Требуется сделать дизайн-макет еженедельной рекламно-информационной газеты: 12 полос, полноцвет, формат А3, 50% модульная реклама, новости, объявления, гороскоп, телепрограмма, бюджет до 4000 рублей за выпуск.

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать макет рекламы в журнал

    $33

    Нужно сделать макет журнального разворота (2 варианта). формат страницы 22х22 см., нужно сделать макет на разворот (44х22 см). Логотип - шрифт Chicago, остальное на ваше усмотрение, желательно выдержать стиль сайта. Адрес сайта вышлю по заявке. Время - 1-2 ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Откорректировать визитку и баннеры

    Имеются исходники: одна визитка и 3 баннера, все в corel x6 и со скривленными шрифтами. Нужно поменять информацию на каждом макете (поменять только название веб-сайта) Шрифт нужно будет скачать с торрента (ссылка есть)

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет почтовых открыток

    С лицевой стороны открытки нужно сделать точные копии таких изображений (10 штук) http://lenta.ru/photo/2011/04/08/sakharov/#0 Есть только исходные фотографии к ним, шрифтов нет. С оборотной будет небольшой текст в 1-2 абзаца. Там же на тыльной стороне открытки будет располагаться логотип ...

    Верстка полиграфии14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рекламный макет

    $100

    Нужно сделать рекламный макет для журнала. Примеры работ обязательно. Макет нужно сделать быстро. Подробности письмом. ТЗ есть, готовы выслать.

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн обложки

    $65

    Добрый день! Требуется разработать дизайн обложки 2 варианта. Срок - понедельник. ТЗ прилагается, фотографии из ТЗ будут предоставлены.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Допечатная подготовка

    Срочно необходимо подготовить к печати 49 прямоугольных этикеток. Добавить вылеты. Перевести черный в 100% и внутренние элементы отодвинуть от края на 1.5 мм срок - надо было вчера.. цена?

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Визитка

    Нужна визитка. Изготовления пригласительных, конвертов, пригласительные на крестины, букеты...

    Верстка полиграфии29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайнер-верстальщик

    У нас бывают несколько раз в неделю несложные работы по дизайну, верстке доработке графических файлов следующего характера: 5-20 часов в неделю: 1. Редактирование изображений в Corel / Ai 2. Обрезка фона фотографий с продукцией 3. Изготовление изображений (коллаж ...

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад