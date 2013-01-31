Нужен дизайнер-верстальщик

Нужно до 13:00-13:30, т.е. очень срочно нужно сделать предпечатную подготовку фирменного стиля: 1. 2 визитки 2. 2 типа конверта 3. бланк Все макеты имеются в векторе - нужно просто проверить, все ли в порядке, т.е. подготовить к сдаче в ...