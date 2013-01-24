Срочно требуется предпечатная подготовка

Нужно до 13:00-13:30, т.е. очень срочно нужно сделать предпечатную подготовку фирменного стиля:

1. 2 визитки

2. 2 типа конверта

3. бланк

Все макеты имеются в векторе - нужно просто проверить, все ли в порядке, т.е. подготовить к сдаче в типографию.

Пишите свои цены.