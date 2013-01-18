Верстка макета для почтовой рассылки

Верстка полиграфииЗакрыт3 заявки157 просмотров
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Необходимо сверстать макет для рассылки, должна корректно отображаться в основных почтовых клиентах.

Проект срочный, 25 января 11 утра будет макет, и его надо будет быстро сверстать.

11 лет назад
fathom
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад