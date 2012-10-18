fathom

Момотов fathom

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка рассылки

    Необходимо сверстать макет для рассылки. В макете есть узор в рамке, его делать не надо, просто сплошной цвет, все нестандартные шрифты сделать обычными шрифтами. Письмо должно отображаться корректно в максимальном кол-ве почтовых клиентов и сервисах.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка макета для почтовой рассылки

    Необходимо сверстать макет для рассылки, должна корректно отображаться в основных почтовых клиентах. Проект срочный, 25 января 11 утра будет макет, и его надо будет быстро сверстать.

    Верстка макета
    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка 4-х макетов

    $100

    Верстка проекта строго пиксель в пиксель, кроссбразуерность (IE7+, Opera, Chrome, Safari, Firefox) На страницах реализовать слайдер в шапке на javascript Один из макетов это просто модальное окно Для заголовков использовать веб-шрифты от вас цена, сроки, примеры работ строгое требование, верстка ...

    Javascript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка проекта строго пиксель в пиесель

    Верстка проекта строго пиксель в пиесель с эффектами, кроссбразуерность строго (IE7+, Opera, Chrome, Safari, Firefox) в макетах надо реализовать стилизованные элементы форм, модальные окна от вас цена, сроки, примеры работ строгое требование, верстка 1 в 1 как в ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка проекта без Javascript

    6 макетов Требования пиксель в пиксель, прохождение валидации, поддержка последних версий браузеров Chrome, FF, Opera и IE7+ javascript не нужен, только HTML + CSS критичны сроки

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
ruslanaliev
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Верстка 4-х макетов
Отличный заказчик. Сделал предоплату и выплатил все в срок. Рекомендую.
Работа выполнена качественно и в указанные сроки. Рекомендую.
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