Необходимо сверстать макет для рассылки. В макете есть узор в рамке, его делать не надо, просто сплошной цвет, все нестандартные шрифты сделать обычными шрифтами. Письмо должно отображаться корректно в максимальном кол-ве почтовых клиентов и сервисах.
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать макет для рассылки, должна корректно отображаться в основных почтовых клиентах. Проект срочный, 25 января 11 утра будет макет, и его надо будет быстро сверстать.Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Верстка проекта строго пиксель в пиксель, кроссбразуерность (IE7+, Opera, Chrome, Safari, Firefox) На страницах реализовать слайдер в шапке на javascript Один из макетов это просто модальное окно Для заголовков использовать веб-шрифты от вас цена, сроки, примеры работ строгое требование, верстка ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Верстка проекта строго пиксель в пиесель с эффектами, кроссбразуерность строго (IE7+, Opera, Chrome, Safari, Firefox) в макетах надо реализовать стилизованные элементы форм, модальные окна от вас цена, сроки, примеры работ строгое требование, верстка 1 в 1 как в ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт11 лет назад
6 макетов Требования пиксель в пиксель, прохождение валидации, поддержка последних версий браузеров Chrome, FF, Opera и IE7+ javascript не нужен, только HTML + CSS критичны срокиHTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад