Необходимо сверстать макет для рассылки. В макете есть узор в рамке, его делать не надо, просто сплошной цвет, все нестандартные шрифты сделать обычными шрифтами. Письмо должно отображаться корректно в максимальном кол-ве почтовых клиентов и сервисах.