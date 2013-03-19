Требуется сделать буклеты для выставки

Нужно разработать плакат. Формат плаката: А2 Нужно выбрать картинку для него на тему "Вера без дел мертва". и разместить реквизиты и текст с файла(см аттач). Сроки 3 дня. Картинку согласовать нужно до завтра. Жду предложения ...