Требуется сделать буклеты для выставки

Нужно создать красочный каталог накладных прядей формата A5. Выполнить подбор изображений Текст будет предоставлен Есть готовый шаблон состоящий из смарт объектов PSD Каталог должен состоять из 12 листов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать материалы для выставки:
1. Лист А4 полноцвет сложенный в 3 раза
2. Буклет формата а5 с двух сторон полноцвет
Все необходимые логотипы, фотографии, текст имеется. Необходимо продумать их размещение, подготовить для печати в типографии.
Указывайте цену и сроки за 2 этих буклета
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