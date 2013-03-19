Требуется сделать буклеты для выставки

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Требуется сделать материалы для выставки:

1. Лист А4 полноцвет сложенный в 3 раза

2. Буклет формата а5 с двух сторон полноцвет

Все необходимые логотипы, фотографии, текст имеется. Необходимо продумать их размещение, подготовить для печати в типографии.

Указывайте цену и сроки за 2 этих буклета

11 лет назад
Maximkin
37 летСША
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
Выбранный исполнитель
elka_design
Елена 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$85
3 дня
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