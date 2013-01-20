Создание макета для лайт-бокса (на оракале)

Для торговой точки

Дизайн изображение, которое будет отпечатано на оракале, должно отвечать нескольким главным требованиям к композиции:

1. Общий вид - кофейная атмосфера(тона, полутона)

2. Кофе машина (в качестве примера рисунок кофе машины в прикрепленном файле)

3. Стаканчик с кофе из которого идет пар

4. Надпись \\\"Эспрессо\\\" крупными буквами

Я попросил работника фирмы который изготавливает лайтбоксы сделать МАКЕТ такой, как он видит но с учетом моих поправок. В итоге он сделал все как я просил его... НО, без художественного размаха, без будоражащего тематического стиля. Там есть то что надо оставить... Эспрессо машину, как намек на профессиональный подход и стаканчики, что бы не перепутать наш кофе-фастфуд с кофе-забегаловку. Если у Вас найдутся интересные соображения на счет улучшений фонового антуража этого макета, то я останусь бесконечно благодарен и щедро отблагодарю Вас. Прилагаю мое виденье прекрасного во вкладке: