Верстка журнала

Требуется сделать дизайн и вёрстку журнала на 60-70 страниц, в 2 языковых версиях, на уровне ведущих глянцевых журналов.

От меня - список рубрик-текстов-картинок,

от вас - один раз продумать общий яркий стиль, которому в дальнейшем будем следовать, и общую концепцию всех страниц с точки зрения дизайна,

и далее сверстать номер в Adobe InDesign для русского и английского языков.

Работа ежемесячная.

Если хорошо получится - будет такой вот заказ каждый месяц (за исключением стиля и общей концепции, которые делаются один раз).

Скажите, пожалуйста, цену и приблизительные сроки,

и укажите, где можно примеры ваших подобных работ посмотреть.

спасибо!