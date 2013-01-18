Верстка журнала

Нужно создать красочный каталог накладных прядей формата A5. Выполнить подбор изображений Текст будет предоставлен Есть готовый шаблон состоящий из смарт объектов PSD Каталог должен состоять из 12 листов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать дизайн и вёрстку журнала на 60-70 страниц, в 2 языковых версиях, на уровне ведущих глянцевых журналов.
От меня - список рубрик-текстов-картинок,
от вас - один раз продумать общий яркий стиль, которому в дальнейшем будем следовать, и общую концепцию всех страниц с точки зрения дизайна,
и далее сверстать номер в Adobe InDesign для русского и английского языков.
Работа ежемесячная.
Если хорошо получится - будет такой вот заказ каждый месяц (за исключением стиля и общей концепции, которые делаются один раз).
Скажите, пожалуйста, цену и приблизительные сроки,
и укажите, где можно примеры ваших подобных работ посмотреть.
спасибо!
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