Подготовка книги для Print-on-demand

Есть несколько старых книг в электронном виде ( формате .pdf)

Хочу распечатать в 1 экземпляре для себя.

Авторские права на книги отсутствуют по причине истечения сроков. Так сказали юристы.

Предполагается, перед печатью косметическая чистка книги (возможно что и без этого).

Не требуется специально старить или облагораживать. Тексты и так вполне читаемые.

Плюс к этому требуется простейший вариант обложек. Книги старые и на некоторых обложек нет. Или они есть, но требуют приведения в порядок

Количество страниц в книгах разное. Примерно от 150 до 450 страниц.

Требуется специалист, который имеет представление о чем идет речь и имеющий опыт работы в этой сфере.

То есть, я получаю файл готовый для типографской печати "Print-on-demand" - Печать по требованию.

Хотелось бы получить предложение от адекватных людей, а не от астрономов и космонавтов..

Цены указывайте, хотя бы примерно и с предварительной расшифровкой, за что берете деньги.