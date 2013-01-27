Доработать макет письма

Требуется сделать дизайн и вёрстку журнала на 60-70 страниц, в 2 языковых версиях, на уровне ведущих глянцевых журналов. От меня - список рубрик-текстов-картинок, от вас - один раз продумать общий яркий стиль, которому в дальнейшем будем следовать, ...