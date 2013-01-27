Нужно создать красочный каталог накладных прядей формата A5. Выполнить подбор изображений Текст будет предоставлен Есть готовый шаблон состоящий из смарт объектов PSD Каталог должен состоять из 12 листов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать макет письма. Письмо собрано в программе Word его необходимо конвертировать (как есть) в векторный формат и доработать блок с контактной информацией. Всего необходимо сделать 5-ть макетов одного письма с разными адресами и схемами проезда. Проект срочный. Необходима быстрая оперативная работа.
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