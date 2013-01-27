Доработать макет письма

$50
Верстка полиграфииЗавершен7 заявок159 просмотров
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Необходимо доработать макет письма. Письмо собрано в программе Word его необходимо конвертировать (как есть) в векторный формат и доработать блок с контактной информацией. Всего необходимо сделать 5-ть макетов одного письма с разными адресами и схемами проезда. Проект срочный. Необходима быстрая оперативная работа.

11 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Замечательный исполнитель. Профессионал своего дела, быстро и качественно произвел доработку письма. Был постоянно на связи. Несомненно буду сотрудничать и в дальнейшем.
С человеком приятно иметь дело. При возникновении вопросов про проекту мне давали оперативные ответы, что очень помогло в работе. Рекомендую как отличного заказчика!
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