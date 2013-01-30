Создание макета буклета

Верстка полиграфииЗавершен3 заявки229 просмотров
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Нужно изготовить предпечатный макет буклета. Крепление страниц: металлическая пружина, цветность 4+4, формат А4.

В буклете будет обложка и 7 страниц (14 полос).

При создании макета необходимо использовать цвета и логотип из прикрепленного файла.

Вначале нужно сделать макет лицевой стороны обложки, на которой разместить:

1. Логотип фестиваля

2.Название фестиваля

3.Время его проведения

4.Место его проведения

Всю информацию можно взять из прикрепленного файла.

На остальных 14-ти полосах (7-ми страницах) будет размещены фото и текстовая информация, которые будут предоставлены позднее.

Пожалуйста, Ваши цены за изготовление макета лицевой стороны обложки (отдельно) и макетов остальных страниц.

11 лет назад
Igor1972
Игорь 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
день назад
11 лет назад
$5
1 день
Спасибо за превосходно выполненную работу по верстке фестивального буклета!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Сотрудничеством очень довольна!
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