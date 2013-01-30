Создание макета буклета

Нужно изготовить предпечатный макет буклета. Крепление страниц: металлическая пружина, цветность 4+4, формат А4.

В буклете будет обложка и 7 страниц (14 полос).

При создании макета необходимо использовать цвета и логотип из прикрепленного файла.

Вначале нужно сделать макет лицевой стороны обложки, на которой разместить:

1. Логотип фестиваля

2.Название фестиваля

3.Время его проведения

4.Место его проведения

Всю информацию можно взять из прикрепленного файла.

На остальных 14-ти полосах (7-ми страницах) будет размещены фото и текстовая информация, которые будут предоставлены позднее.

Пожалуйста, Ваши цены за изготовление макета лицевой стороны обложки (отдельно) и макетов остальных страниц.