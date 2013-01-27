Нужен эскиз визитки, профиль установка и ремонт домофонов, видеонаблюдения
Внутренняя реклама для сети продуктовых магазинов
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Карельской сети продуктовых магазинов "Ленторг" требуется обновление внутренней и наружной рекламы. Фирменный стиль разработан, есть исходники макетов, есть необходимые размеры, фотопривязки. Необходимо в краткие сроки переверстать макеты в размеры ( порядка 7 макетов для каждого магазина, кол-во магазинов - 15)
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