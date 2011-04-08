Макет почтовых открыток

Верстка полиграфииЗакрыт14 заявок216 просмотров
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С лицевой стороны открытки нужно сделать точные копии таких изображений (10 штук)

http://lenta.ru/photo/2011/04/08/sakharov/#0

Есть только исходные фотографии к ним, шрифтов нет.

С оборотной будет небольшой текст в 1-2 абзаца. Там же на тыльной стороне открытки будет располагаться логотип проекта и логотип компании с подписью. На тыльной стороне открытки также нужно дать ссылку на галерею фотографий: http://lenta.ru/photo/2011/04/08/sakharov/#0 с фразой «Фотосессия «Я не Сахаров, но и я...»

11 лет назад
nadgavrilova
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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