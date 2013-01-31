Рекламный макет

$100
Верстка полиграфииЗакрыт17 заявок205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать рекламный макет для журнала. Примеры работ обязательно. Макет нужно сделать быстро. Подробности письмом. ТЗ есть, готовы выслать.

11 лет назад
bp2010
Галина 
56 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн обложки

    $65

    Добрый день! Требуется разработать дизайн обложки 2 варианта. Срок - понедельник. ТЗ прилагается, фотографии из ТЗ будут предоставлены.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Допечатная подготовка

    Срочно необходимо подготовить к печати 49 прямоугольных этикеток. Добавить вылеты. Перевести черный в 100% и внутренние элементы отодвинуть от края на 1.5 мм срок - надо было вчера.. цена?

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Визитка

    Нужна визитка. Изготовления пригласительных, конвертов, пригласительные на крестины, букеты...

    Верстка полиграфии29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайнер-верстальщик

    У нас бывают несколько раз в неделю несложные работы по дизайну, верстке доработке графических файлов следующего характера: 5-20 часов в неделю: 1. Редактирование изображений в Corel / Ai 2. Обрезка фона фотографий с продукцией 3. Изготовление изображений (коллаж ...

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка дизайн-макета шелфтокера

    $40

    Добрый день. Необходим дизайн-макет шелфтокера. Есть логотип в векторе, ТЗ, необходимые цвета пантона и CMYK. Расчитываем на 3 варианта. Все указано во вложении в брифе. Оперативность приветствуется. Спасибо

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайнер/верстальщик в Киеве

    Здравствуйте! Мы хотим выпустить новый журнал о зарубежной недвижимости, ищем опытного человека, который сможет совместить работу и дизайнера, и верстальщика. Обязательно в Киеве. Приветствуются отклики с портфолио. Все детали в личном сообщении. Оплата более чем достойная.

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внутренняя реклама для сети продуктовых магазинов

    $100

    Карельской сети продуктовых магазинов "Ленторг" требуется обновление внутренней и наружной рекламы. Фирменный стиль разработан, есть исходники макетов, есть необходимые размеры, фотопривязки. Необходимо в краткие сроки переверстать макеты в размеры ( порядка 7 макетов для каждого ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад