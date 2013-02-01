Сконвертировать макеты из Corel в Illustrator

Верстка полиграфииЗавершен7 заявок136 просмотров
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Необходимо сконвертировать готовые макеты из Coral в Illustrator. Макеты готовы, необходимо качественно и без ошибок перевести формат.

11 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
GALO
Иван 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
$5
1 день
Иван очень оперативно и качественно произвел работу. Несомненно буду обращаться и в дальнейшем.
Старался
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