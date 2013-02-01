Сконвертировать макеты из Corel в Illustrator

Срочно необходимо подготовить к печати 49 прямоугольных этикеток. Добавить вылеты. Перевести черный в 100% и внутренние элементы отодвинуть от края на 1.5 мм срок - надо было вчера.. цена?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сконвертировать готовые макеты из Coral в Illustrator. Макеты готовы, необходимо качественно и без ошибок перевести формат.
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