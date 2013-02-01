Сконвертировать макеты из Corel в Illustrator

Здравствуйте! Мы хотим выпустить новый журнал о зарубежной недвижимости, ищем опытного человека, который сможет совместить работу и дизайнера, и верстальщика. Обязательно в Киеве. Приветствуются отклики с портфолио. Все детали в личном сообщении. Оплата более чем достойная.