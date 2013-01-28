Допечатная подготовка

Верстка полиграфииЗакрыт6 заявок150 просмотров
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Срочно необходимо подготовить к печати 49 прямоугольных этикеток.

Добавить вылеты. Перевести черный в 100%

и внутренние элементы отодвинуть от края на 1.5 мм

срок - надо было вчера..

цена?

11 лет назад
eva-golyb
Россия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
3 отзыва
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