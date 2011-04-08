Сделать макет рекламы в журнал

Имеются исходники: одна визитка и 3 баннера, все в corel x6 и со скривленными шрифтами. Нужно поменять информацию на каждом макете (поменять только название веб-сайта) Шрифт нужно будет скачать с торрента (ссылка есть)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать макет журнального разворота (2 варианта).
формат страницы 22х22 см., нужно сделать макет на разворот (44х22 см).
Логотип - шрифт Chicago, остальное на ваше усмотрение, желательно выдержать стиль сайта.
Адрес сайта вышлю по заявке. Время - 1-2 дня. Оплата 1000 руб, только яндекс-деньги.
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