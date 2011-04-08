Требуется сверстать мини-книгу

С лицевой стороны открытки нужно сделать точные копии таких изображений (10 штук) http://lenta.ru/photo/2011/04/08/sakharov/#0 Есть только исходные фотографии к ним, шрифтов нет. С оборотной будет небольшой текст в 1-2 абзаца. Там же на тыльной стороне открытки будет располагаться логотип ...