Лекала для виниловых наклеек на телефоны

Верстка полиграфииЗакрыт9 заявок1919 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте,

Необходимы векторные шаблоны форм для резки на плоттере (лекала)наклеек для различных моделей мобильных телефонов, планшетов.

Такого типа как:

http://gyazo.com/e30876cbbe03ae9e1d8b2c443f1f3ad1

11 лет назад
just_lp
Артем 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Макет плаката

    Нужен макет плаката 240х95 см вертикальный. Всего 8 плакатов с разными картинками. Фон, текст, картинка. Что-то строгое и стильное. Бизнес вариант. Дизайн должен быть в светлых тонах..

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка газеты

    $130

    Требуется сделать дизайн-макет еженедельной рекламно-информационной газеты: 12 полос, полноцвет, формат А3, 50% модульная реклама, новости, объявления, гороскоп, телепрограмма, бюджет до 4000 рублей за выпуск.

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать макет рекламы в журнал

    $33

    Нужно сделать макет журнального разворота (2 варианта). формат страницы 22х22 см., нужно сделать макет на разворот (44х22 см). Логотип - шрифт Chicago, остальное на ваше усмотрение, желательно выдержать стиль сайта. Адрес сайта вышлю по заявке. Время - 1-2 ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Откорректировать визитку и баннеры

    Имеются исходники: одна визитка и 3 баннера, все в corel x6 и со скривленными шрифтами. Нужно поменять информацию на каждом макете (поменять только название веб-сайта) Шрифт нужно будет скачать с торрента (ссылка есть)

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет почтовых открыток

    С лицевой стороны открытки нужно сделать точные копии таких изображений (10 штук) http://lenta.ru/photo/2011/04/08/sakharov/#0 Есть только исходные фотографии к ним, шрифтов нет. С оборотной будет небольшой текст в 1-2 абзаца. Там же на тыльной стороне открытки будет располагаться логотип ...

    Верстка полиграфии14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рекламный макет

    $100

    Нужно сделать рекламный макет для журнала. Примеры работ обязательно. Макет нужно сделать быстро. Подробности письмом. ТЗ есть, готовы выслать.

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн обложки

    $65

    Добрый день! Требуется разработать дизайн обложки 2 варианта. Срок - понедельник. ТЗ прилагается, фотографии из ТЗ будут предоставлены.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Допечатная подготовка

    Срочно необходимо подготовить к печати 49 прямоугольных этикеток. Добавить вылеты. Перевести черный в 100% и внутренние элементы отодвинуть от края на 1.5 мм срок - надо было вчера.. цена?

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад