Лекала для виниловых наклеек на телефоны

Нужен макет плаката 240х95 см вертикальный. Всего 8 плакатов с разными картинками. Фон, текст, картинка. Что-то строгое и стильное. Бизнес вариант. Дизайн должен быть в светлых тонах..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Необходимы векторные шаблоны форм для резки на плоттере (лекала)наклеек для различных моделей мобильных телефонов, планшетов.
Такого типа как:
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