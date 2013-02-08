Ищу помощника в Минске для постоянной работы

Ищу помощника в Минске с оформленным ИП для тех заказов, с которыми не справляюсь сама.

Требования: наличие свободного времени в течение дня, умение работать днем, минимальный опыт в допечатной подготовке.

Сфера деятельности: полиграфия, наружка, сувенирка.

Обязанности: выполнение заказов и изредка встреча с клиентами.

Рассмотрю все предложения с портфолио и приблизительными прайсами.