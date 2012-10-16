Испольнительница для размещения объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт24 заявки299 просмотров

Требуется девушка для механической работы – размещения объявлений, набора текста, рассылки сообщение и т.д. и т.п. Ответственная, с постоянным доступом в интернет. Обязательно наличие аккаунтов во всех соц. Сетях. Оплачивается каждое действие.

13 лет назад
koshka_kgss
Анна 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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