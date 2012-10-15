Требуется контент-менеджер

Приветствую!

Требуется удалённый контент-менеджер.

Оплата сдельная.

На начальном этапе работа с каталогом интернет-магазина мото-тематики:

- источник контента копипаст с сайтов-партнёров;

- административная система на Drupal 7

Перспективы:

- увеличение количества проектов;

- расширение вида проектов;

- расширение видов контента, который будет необходимо наполнять;

- работа с контентом по заранее расписанным требованиям для продвижения ресурса.

Если есть какой-либо опыт или портфолио, то обязательно присылайте описание или ссылки.

Просьба в отклике сразу ответить на следующие вопросы:

- среднее время реакции на поступление задачи по наполнению;

- виды контента с которым вы можете работать;

- виды работ, которые вы можете производить с контентом;

- ваш примерный (субъективно) уровень знания русского языка;

- вашу примерно (субъективно) производительность? Сколько позиций, примерно, вы можете наполнять ежедневно?

- ваш график работы и частоту появления в сети?

- способы коммуникаций с Вами. Возможность общения голосом - желательна.