Сайт http://liaza-valini.ru/ к каждому товару нужно написать описание примерно в 500 символов. Хотел бы узнать цену за 1 товара. Задача: Зайти в админку написать описание к товару сохранить и ...
Требуется контент-менеджер
Приветствую!
Требуется удалённый контент-менеджер.
Оплата сдельная.
На начальном этапе работа с каталогом интернет-магазина мото-тематики:
- источник контента копипаст с сайтов-партнёров;
- административная система на Drupal 7
Перспективы:
- увеличение количества проектов;
- расширение вида проектов;
- расширение видов контента, который будет необходимо наполнять;
- работа с контентом по заранее расписанным требованиям для продвижения ресурса.
Если есть какой-либо опыт или портфолио, то обязательно присылайте описание или ссылки.
Просьба в отклике сразу ответить на следующие вопросы:
- среднее время реакции на поступление задачи по наполнению;
- виды контента с которым вы можете работать;
- виды работ, которые вы можете производить с контентом;
- ваш примерный (субъективно) уровень знания русского языка;
- вашу примерно (субъективно) производительность? Сколько позиций, примерно, вы можете наполнять ежедневно?
- ваш график работы и частоту появления в сети?
- способы коммуникаций с Вами. Возможность общения голосом - желательна.
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