Требуется контент-менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен24 заявки385 просмотров

Информационному сайту требуется ответственный человек, который будет уделять работе по 5 часов в день. Обязанности: поиск и внесение информации о магазинах в различных российских городах на сайт. Оплата каждую неделю.

13 лет назад
Antonlukk
Антон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

Nolmie
Мария 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$15
7 дней
Ответственный и грамотный исполнитель, приятный в общении человек. Тексты интересные и хорошо читаемые. Работа выполнена качественно и в полном объеме, в соответствии с ТЗ. Рекомендую!
Крайне интересное сотрудничество! Справедливая и своевременная оплата, очень хороший менеджер, если что-то непонятно - всегда толково объяснит. ТЗ всегда максимально четкое и адекватное! Работать с заказчиком более, чем приятно!
Liks5
Ольга 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$167
7 дней
Работа выполнена на отлично. Интересные тексты, хороший стиль. Рекомендую как надежного, ответственного и оперативного исполнителя.
Очень рада такому положительному сотрудничеству! тз понятное, оплата всегда в срок, нет изменений в оговариваемых во время заявки работ! Если возникают вопросы, то всегда можно оперативно решить.

Заявки фрилансеров

Nolmie
Мария 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
Liks5
Ольга 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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