Требуются контент-менеджеры для следующей работы: Добавление отелей на сайт по заданной расширенной форме http://hotels.turizm.ru/hotellier/ В форме необходимо делать рерайт всех описаний (описания небольшие), добавлять фотографию (поиск в Интернете). Грамотность. ...
Требуется контент-менеджер
Информационному сайту требуется ответственный человек, который будет уделять работе по 5 часов в день. Обязанности: поиск и внесение информации о магазинах в различных российских городах на сайт. Оплата каждую неделю.
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