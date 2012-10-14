Найти и загрузить флеш-игры

Нужно находить флеш-игры одевалки, скачивать их, делать небольшой скриншот (174х125px) и загружать игру (.swf) и картинку (.jpg) на сайт. Нужно уметь делать хорошие скриншоты нужного размера, не расплывчатые и четкие. Перед скриншотом куклу в игре надо будет одеть (они обычно без одежды, если с ней - можно сразу скринить).

Нужно две сотни игр для начала. Сколько возьмете за одну?