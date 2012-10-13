Здравствуйте. Есть прайс - 1000 позиций, интернет-магазин на движке OpenCart. Так как позиций много, то информацию о каждой позиции (фото и описание) придется находить на разных сайтах. Описание копировать, самому писать ...
Контент-менеджер на час в день
С 13 по 15 -00 по МСК требуется спортивный заполнять сайт.
Всего в день нужно 10-12 страниц внести, все делается по шаблону, много монотонной работы и повторяющихся действий, будет основа, вы автоматом заливаете на движок ВордПресс 10 постов, а потом правите их и публикуете.
В правку входит создание картинки - слайда по шаблону и PowerPoint встройка ее в пост
Создание опроса по шаблону и публикация его на странице
и так с каждей из 10 страниц, после чего у вас остается презентация и вы нажимаете на кнопку сохранить как видео и публикуете его на ютюб, и содаете финальную страницу тоже по шаблону и вставляете видео
оплата за результат.
На испытательный срок:
За каждый переделанный пост с картинкой и опросом 10 рублей
За страницу с видео и анонсами 30 рублей
+ 30% с продаж по партнерке
После испытательного срока (1 мес)
За каждый переделанный пост с картинкой и опросом 20 рублей
За страницу с видео и анонсами 50 рублей
Оставляйте заявки только те кто сможет работать КАЖДЫЙ день в этот временной промежуток. Работы на час, не больше я засекал есть видео обучающее , где все пошагам расписано.
Заявки фрилансеров
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