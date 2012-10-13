Контент-менеджер на час в день

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок485 просмотров

С 13 по 15 -00 по МСК требуется спортивный заполнять сайт.

Всего в день нужно 10-12 страниц внести, все делается по шаблону, много монотонной работы и повторяющихся действий, будет основа, вы автоматом заливаете на движок ВордПресс 10 постов, а потом правите их и публикуете.

В правку входит создание картинки - слайда по шаблону и PowerPoint встройка ее в пост

Создание опроса по шаблону и публикация его на странице

и так с каждей из 10 страниц, после чего у вас остается презентация и вы нажимаете на кнопку сохранить как видео и публикуете его на ютюб, и содаете финальную страницу тоже по шаблону и вставляете видео

оплата за результат.

На испытательный срок:

За каждый переделанный пост с картинкой и опросом 10 рублей

За страницу с видео и анонсами 30 рублей

+ 30% с продаж по партнерке

После испытательного срока (1 мес)

За каждый переделанный пост с картинкой и опросом 20 рублей

За страницу с видео и анонсами 50 рублей

Оставляйте заявки только те кто сможет работать КАЖДЫЙ день в этот временной промежуток. Работы на час, не больше я засекал есть видео обучающее , где все пошагам расписано.

PowerPointWordPress
13 лет назад
Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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