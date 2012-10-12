Наполнение форумов (3 тематики)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок189 просмотров

Требуется команда из нескольких человек для наполнения трех форумов сообщениями\темами

1й форум: тематика гонки формула 1

2й форум: тематика жизнь, работа, иммиграция в Канаду

3й форум: тематика бизнес, электронная коммерция, фондовый рынок (не форекс)

Сроки сотрудничества от 3х до 6 мес

1-2 месяц: интенсив наполнения, создание тем

2-3 месяц: активное поддержание сообщениями, вызывание интереса к тематике, вопросы по темам

3-6 месяц: поддержка активности форума, публикование сообщений на других форумах.

Приблизительный объем сообщений в день на каждый форум:

1й мес 15-16 сообщений, 2-3 темы

2й месяц 15-16 сообщений, 3-4 темы

3й месяц 10 сообщений, 1-2 темы

4й месяц 5 сообщений 1 тема

5й месяц 5 сообщений 2 темы

6й месяц 5 сообщений 2 темы

Пишите кол-во участников (которые будут работать)

Средние цены за короткое, среднее, длинное сообщение, создание темы

13 лет назад
speckau
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров