Администратор-модератор сайта

Требуется администратор и одновременно модератор сайта www.farmasi.org.ua!

Задачи:

- добавление контента (подготавливает копирайтер)

- размещение модулей и/или плагинов на сайте (изменение позиций, модерация)

- администрирование форума (флуд, спам, не добросовестная реклама и т.д.)

- консультирование владельца ресурса по вопросам "возможности/невозможности" сделать то, чего он хочет

- подготовка изображений для сайта (минимум знаний фотошопа)

- добавление контента в интернет-магазин

Приветствуется:

- Опыт администрирования Joomla 2.5

- Опыт работы с хостинг площадками

- HTML - обязательно

- PHP / MySQL по мере возможности, но не критично

От души: продаю сайт другому владельцу - в ИТ не очень понимает, но не совсем далекий... На первых парах не брошу, если что нужно будет помочь - всегда отвечу по мере возможности. Сайт делал сам "с нуля".

Господа, ваши предложения!

Интересует сколько будут стоить ваши услуги на долгосрочный период. Обязательно указывайте с чем вы сможете справиться, а с чем нет.