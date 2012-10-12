Нужно завести аккаунты на 13 сайтах, и после добавить объявления. Работа в 2 этапа: 1. регистрация по параметрам 2. размещение объявлений
Администратор-модератор сайта
Требуется администратор и одновременно модератор сайта www.farmasi.org.ua!
Задачи:
- добавление контента (подготавливает копирайтер)
- размещение модулей и/или плагинов на сайте (изменение позиций, модерация)
- администрирование форума (флуд, спам, не добросовестная реклама и т.д.)
- консультирование владельца ресурса по вопросам "возможности/невозможности" сделать то, чего он хочет
- подготовка изображений для сайта (минимум знаний фотошопа)
- добавление контента в интернет-магазин
Приветствуется:
- Опыт администрирования Joomla 2.5
- Опыт работы с хостинг площадками
- HTML - обязательно
- PHP / MySQL по мере возможности, но не критично
От души: продаю сайт другому владельцу - в ИТ не очень понимает, но не совсем далекий... На первых парах не брошу, если что нужно будет помочь - всегда отвечу по мере возможности. Сайт делал сам "с нуля".
Господа, ваши предложения!
Интересует сколько будут стоить ваши услуги на долгосрочный период. Обязательно указывайте с чем вы сможете справиться, а с чем нет.
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