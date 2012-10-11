Работа следующая: Поиск информации в интернете по заданным параметрам, копирование информации, вставка небольших добавлений. Работа вручную, кропотливая и ежедневная + на длительный период (минимум 3мес.). ...
Наполнить сайт (написать тексты, залить картинки)
сайт http://makylatyra.ru/ главная страница текст готов, задача наполнить текстом, фото, картинками остальные разделы сайта, текста (seo) с учетом вхождения на главную страницу
Заявки фрилансеров
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