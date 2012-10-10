Требуется наполнение интернет-магазина на Opencart. Нужен исполнитель, знакомый с этим движком и готовый быстро приступить к заданию. Вся информация: фотографии/описания есть. На многих товарах характеристики, которые нужно заполнить как атрибуты. ...
Требуется оживить автофорум
Требуется один человек, или группа людей, которая может оживить форум с нуля, общение, создание тем и т.п. Тематика форума – Авто.
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