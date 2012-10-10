Требуется оживить автофорум

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок153 просмотра

Требуется один человек, или группа людей, которая может оживить форум с нуля, общение, создание тем и т.п. Тематика форума – Авто.

Оставляйте ваши расценки на данную работу и ваши аськи для оперативной связи.

13 лет назад
mobinet
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров