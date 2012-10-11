Специалист по наполнению интернет-магазина Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок207 просмотров

необходимо добавить товары на сайт. CMS Magento. скорость добавления второстепенна, куда важнее качество (нормальные описания, нормальные картинки) и, естественно, цена. есть параметры, котрые нужно выставлять по каждому товару.

товаров достаточно много, мы нацеленны на долгосрочное сотрудничество.

оплачивать удобнее через приват24, но и вебмани тоже будет ок

Magento
13 лет назад
bjk
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров