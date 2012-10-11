Специалист по наполнению интернет-магазина Magento

необходимо добавить товары на сайт. CMS Magento. скорость добавления второстепенна, куда важнее качество (нормальные описания, нормальные картинки) и, естественно, цена. есть параметры, котрые нужно выставлять по каждому товару.

товаров достаточно много, мы нацеленны на долгосрочное сотрудничество.

оплачивать удобнее через приват24, но и вебмани тоже будет ок