Наполнение кулинарного блога на ВП

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Завершен13 заявок308 просмотров

Нужно наполнять блог на Вп, 10 статтей в день, 5 дней в неделю. Источник да.

Картинку нужно загружать + присивать теги. Вообщем все очень просто.

Исполнители будут выбираться по самой низкой цене.

Спасибо.

13 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Shamanka_Ya
Яна 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$10
30 дней
Самый лучшый исполнитель.
Превосходный заказчик! Четкая постановка задачи, оплата вовремя. В общении очень приятный и обстоятельный человек! От сотрудничества только положительные впечатления.

Заявки фрилансеров

Shamanka_Ya
Яна 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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