Добавлять товары в магазин на OpenCart

Необходимо написать уникальный текст к торговым центрам в различных городах. Работа для тех, кто может уделять хотя бы 5–6 часов в день. Предпочтение женщинам!!! Оплата еженедельно. Работа постоянная, объемы большие. Просьба оставлять ваши номера ICQ ...