Наполнение интернет-магазина товарами

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен11 заявок185 просмотров

Здравствуйте менеджеры по контенту!

Мне нужно наполнить 300 страниц сайта (текст+фото)

Информацию для наполнения я даю в виде ссылок на сайт, ее нужно скопировать и вставить картинку.

Админка: простая и понятная наполнение товара подобно как в джумле только проще.

Бюджет не более 75$.

Сроки до конца недели.

Joomla
13 лет назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$75
5 дней
Очень доволен работы с Леной, т.к. она профи в своем деле: сделала работу быстро и что не менее важно качественно! Кроме этого знаит такие CMS о которых другие контент-менеджеры и не слышали. Буду работать с Леной и далее.
Хорошее сотрудничество. С радостью продолжу работать!

Заявки фрилансеров

Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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