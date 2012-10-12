Наполнение интернет-магазина товарами

Здравствуйте менеджеры по контенту!

Мне нужно наполнить 300 страниц сайта (текст+фото)

Информацию для наполнения я даю в виде ссылок на сайт, ее нужно скопировать и вставить картинку.

Админка: простая и понятная наполнение товара подобно как в джумле только проще.

Бюджет не более 75$.

Сроки до конца недели.