Наполнить сайт на Joomla

Необходжимо наполнить сайт качественной информацией (контентом). Тематика - разработка мобильных приложений. Сайт на джумле, соответственно должны быть хорошие знания этого движка, чтобы иметь возможность добавлять новые сттатьи и разделы на сайт.

Текущий сайт выглядит вот так www.appidea.ru . Нужно будет изменить вверхнее меню на русскоязычные разделы, а так же заполнить их информацией. Всю информацию нужно брать с сайтов-аналогов, но полностью переписав текст на новый лад (чтобы не было сходства в структуре предложения даже).

Вообщем комплексная работа по подготовке сайта к запуску.