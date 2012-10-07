Наполнить сайт на Joomla

$50
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Закрыт2 заявки191 просмотр

Необходжимо наполнить сайт качественной информацией (контентом). Тематика - разработка мобильных приложений. Сайт на джумле, соответственно должны быть хорошие знания этого движка, чтобы иметь возможность добавлять новые сттатьи и разделы на сайт.

Текущий сайт выглядит вот так www.appidea.ru . Нужно будет изменить вверхнее меню на русскоязычные разделы, а так же заполнить их информацией. Всю информацию нужно брать с сайтов-аналогов, но полностью переписав текст на новый лад (чтобы не было сходства в структуре предложения даже).

Вообщем комплексная работа по подготовке сайта к запуску.

Joomla
13 лет назад
sm1rk
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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