Наполнить товарами интернет-магазин

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен17 заявок216 просмотров

Нужно наполнить региональный интернет-магазин товаром используя сайт-основу. Т.е. в админке создать товар, заполнить все поля и загрузить фотографии. Методом копипаста с сайта-основы. Знание базового хтмл желательно но необязательно. Перенести нужно порядка 15-20 товаров с заполнением по образцу.

Есть перспектива работы контентером в этом же магазине по результатам работы.

13 лет назад
oleant
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$26
1 день
Все сделано чисто и аккуратно. Спасибо)
Отличный заказчик!!!

Заявки фрилансеров

Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад