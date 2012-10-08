Наполнить товарами интернет-магазин

Нужно наполнить региональный интернет-магазин товаром используя сайт-основу. Т.е. в админке создать товар, заполнить все поля и загрузить фотографии. Методом копипаста с сайта-основы. Знание базового хтмл желательно но необязательно. Перенести нужно порядка 15-20 товаров с заполнением по образцу.

Есть перспектива работы контентером в этом же магазине по результатам работы.