Размещать объявления на бесплатные доски, оплата сдельная, через Яндекс, сдельная в соответствии с пришедшими отчётами. Напишите за сколько вы готовы взятся за эту работу, стоимость одного объявления. Тематика обширная, товары и услуги, работа, все ...
Требуется помощник по работе с клиентами
Обязанности:
1. Обработка входящей почты, ответы на почту
2. Работа с интернет-сервисами и поддержка пользователей.
3. Прием, оценка и контроль за проведением вебинаров и работа с преподавателями
4. Прозвон предоставляемой базы по готовым телеалгоритмам
5. Работа с партнерами (поиск, контроль, отчетность)
6. Работа с клиентами мероприятий (ведение списков, контроль оплаты)
7. Работа с соц.сетями (FaceBook, VK), размещение новостей, ответы на комментарии.
От Вас требуется (должно быть):
- активная жизненная позиция и сообразительность
- «продвинутый» пользователь ПК/Интернет
- высокая ответственность и обучаемость
- грамотная речь и письмо (как минимум 4 с плюсом по русскому языку)
- скоростной Интернет дома
- наличие отдельной комнаты, куда никто не будет заходить в течение дня
- скорость печати на компьютере не меньше 150 знаком в минуту
Желательно:
- базовые знания HTML (если нет, - обучим)
- возможность и способность работать по 12 часов в сутки
Резюме присылайте, пожалуйста, по адресу job11(собачка)b2bbasis.ru с указанием:
А) работаете Вы сейчас или нет (где, кем, как давно, должностные обязанности)
Б) когда хотели бы приступить к работе
В) сколько денег хотите зарабатывать в первые 3 месяца и сколько через полгода
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