Требуется помощник по работе с клиентами

Обязанности:

1. Обработка входящей почты, ответы на почту

2. Работа с интернет-сервисами и поддержка пользователей.

3. Прием, оценка и контроль за проведением вебинаров и работа с преподавателями

4. Прозвон предоставляемой базы по готовым телеалгоритмам

5. Работа с партнерами (поиск, контроль, отчетность)

6. Работа с клиентами мероприятий (ведение списков, контроль оплаты)

7. Работа с соц.сетями (FaceBook, VK), размещение новостей, ответы на комментарии.

От Вас требуется (должно быть):

- активная жизненная позиция и сообразительность

- «продвинутый» пользователь ПК/Интернет

- высокая ответственность и обучаемость

- грамотная речь и письмо (как минимум 4 с плюсом по русскому языку)

- скоростной Интернет дома

- наличие отдельной комнаты, куда никто не будет заходить в течение дня

- скорость печати на компьютере не меньше 150 знаком в минуту

Желательно:

- базовые знания HTML (если нет, - обучим)

- возможность и способность работать по 12 часов в сутки

Резюме присылайте, пожалуйста, по адресу job11(собачка)b2bbasis.ru с указанием:

А) работаете Вы сейчас или нет (где, кем, как давно, должностные обязанности)

Б) когда хотели бы приступить к работе

В) сколько денег хотите зарабатывать в первые 3 месяца и сколько через полгода