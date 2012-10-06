Общение на форуме о кроликах

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки171 просмотр

Нужны постеры постоянные, для общения на форуме по кроликах. Требования к постеру: быть в теме, уметь завязывать общение с реальными пользователями, завязывать интересные дискуссии, создавать опросы. делать так. что бы форучане, как можно больше писали и им было интересно посещать наш форум.

13 лет назад
krolik-world
Николай 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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