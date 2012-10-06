Общение на форуме о кроликах

Нужны постеры постоянные, для общения на форуме по кроликах. Требования к постеру: быть в теме, уметь завязывать общение с реальными пользователями, завязывать интересные дискуссии, создавать опросы. делать так. что бы форучане, как можно больше писали и им было интересно посещать наш форум.