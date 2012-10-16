Очистить форум от спама

Негодяи-спамеры устроили переписку на моем форуме. Нужно переместить все спам-темы в специальный скрытый раздел, не задев при этом нормальные темы.

При модерировании достаточно смотреть названия тем, не заглядывая внутрь.

Масштабы трагедии можно увидеть по ссылке http://forumadmins.ru/