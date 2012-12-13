Сотрудники для раскрутки нового театра на удаленку

Для раскрутки цирка-театра в соц.сетях ищем сотрудников, в обязанности которых будет входить:

- Публикация материалов (часть предоставляем, часть вы находите сами)

- Приглашение пользователей в группу

- Поддержание общения, создание тем

- Отслеживание вопросов пользователей по спектаклям и передача этих вопросов координатору

- Поиск новых сайтов, форумов в Интернете, где можно опубликовать информацию о цирке-театре

- На детских форумах, сообществах (Куда пойти с ребенком в выходные и тд.) вести обсуждения

Мы присутствуем в Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, ЖЖ, Твиттере.

Оплата от 6000 руб. в месяц, 5 дн. в неделю. Удаленка.

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Работаем в команде, часть вакансий занята, но сотрудники нужны еще.

Как показала практика – работать приходится почти во всех сетях по понемногу. Оставляйте заявки!

РАССМАТРИВАЮ ЗАЯВКИ ТОЛЬКО ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОПЫТ РАБОТЫ В СОЦ СЕТЯХ! ЛУЧШЕ ДЕВУШКИ!