Нужно собрать контакты издательств газет Санкт-Петербурга, печатающие статьи (по продажам, управлению персоналом,маркетингу) Результат должен быть представлен в виде xls файла, со следующими колонками: Название/URL/ФИО/e-mail/телефон Как заполнить этот файл: - Название ...
Сотрудники для раскрутки нового театра на удаленку
Для раскрутки цирка-театра в соц.сетях ищем сотрудников, в обязанности которых будет входить:
- Публикация материалов (часть предоставляем, часть вы находите сами)
- Приглашение пользователей в группу
- Поддержание общения, создание тем
- Отслеживание вопросов пользователей по спектаклям и передача этих вопросов координатору
- Поиск новых сайтов, форумов в Интернете, где можно опубликовать информацию о цирке-театре
- На детских форумах, сообществах (Куда пойти с ребенком в выходные и тд.) вести обсуждения
Мы присутствуем в Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, ЖЖ, Твиттере.
Оплата от 6000 руб. в месяц, 5 дн. в неделю. Удаленка.
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Работаем в команде, часть вакансий занята, но сотрудники нужны еще.
Как показала практика – работать приходится почти во всех сетях по понемногу. Оставляйте заявки!
РАССМАТРИВАЮ ЗАЯВКИ ТОЛЬКО ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОПЫТ РАБОТЫ В СОЦ СЕТЯХ! ЛУЧШЕ ДЕВУШКИ!
Заявки фрилансеров
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